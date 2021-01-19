Ткаченко закликав громади до участі у програмі «Культура. Туризм. Регіони»

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає надзвичайно важливим питання підтримки культури на місцях, тому закликає громади взяти участь у програмі Українського культурного фонду «Культура. Туризм. Регіони».

Як повідомляє Укрінформ, про це урядовець написав у Телеграмі.

«Надзвичайно важливо розширювати культурне охоплення за межі великих міст. Наприклад, через розвиток внутрішнього туризму у регіонах. З одного боку, це підтримка якісних інноваційних культурних продуктів, а значить, розвиток саме регіональних проєктів. А з іншого – це зміцнення партнерства культури та бізнесу через залучення недержавних інвестицій», - переконаний Ткаченко.

За його словами, одним із шляхів для підсилення цього є програма «Культура. Туризм. Регіони» Українського культурного фонду. У рамках програми громади зможуть отримати фінансову підтримку для своїх культурних проектів. Термін подачі заявки – до 1 лютого 2021 року.

Програма має 3 лоти: Культурно-туристичний маршрут, Локальний музей та Локальний фестиваль.

«Бо крутий локальний фестиваль стає магнітом для туристів з усієї країни. Якщо локальний музей цікавий та сучасний, є бажання його відвідати, у якому куточку України ти б не жив. Адже грамотно прокладений культурно-туристичний маршрут може не тільки познайомити з місцевістю, а й стати ефективним поповненням бюджету місцевих громад для подальшого розвитку», - вважає міністр.

Ткаченко впевнений, що у громад є такі проєкти, тому їм обов’язково потрібно узяти участь у цій програмі.

Як повідомляв Укрінформ, перший в Україні конкурс ідей проєктів вуличної культури започаткував харківський "Центр вуличних культур" разом із Українським культурним фондом (УКФ).