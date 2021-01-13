У Харкові започаткували конкурс ідей Street Culture

Перший в Україні конкурс ідей проєктів вуличної культури започаткував харківський "Центр вуличних культур" разом з Українським культурним фондом (УКФ).

Про це кореспонденту Укрінформу розповів засновник харківської громадської організації "Центр вуличних культур" Єгор Матюхін.

"Протягом 2020 року тривали переговори з УКФ, результатом яких стало офіційне визнання на державному рівні вуличної культури як частини національної культури та оголошення лота "Вуличні культури" в межах грантової програми "Культура плюс". Ми рахували учасників різних активностей, різних напрямків вуличної культури по країні - виявилося, що їх більше мільйона. Тобто це вже не андеграунд, це частина суспільного життя. Перший етап програми розпочався у листопаді. До 15 січня будь-хто може заповнити невелику онлайн-заявку і подати ідею. Авторів найкращих заявок запросять до навчання, де допоможуть перетворити ідеї на проєкти. Загальний бюджет лота в 10 млн грн буде розподілений між найкращими ідеями з усієї країни - від 100 тис. до 700 тис. грн на один проєкт. Подробиці - на сторінці лота на сайті УКФ", - зазначив Матюхін.

За його словами, формати конкурсних проєктів можуть бути різними - від відеороликів та графіті до фестивалів і концертів вуличних культур: "Чекаємо онлайн-заявок на гранти УКФ від представників брейкінгу, хіп-хопу, паркуру, стрітфутболу та стрітболу, скейтерів і ролерів, стрітворкауту, стрітденсерів та інших учасників вуличної культури. Багато хто мріє влаштувати фестиваль, збудувати урбан-парк або, наприклад, започаткувати подкаст про вуличні культури".

Матюхін додав, що "Центр вуличних культур", який діє у Харкові з 2016 року, займається популяризацією вуличної культури серед широких верств населення. Серед іншого, у місті відкрито вже три урбан-парки у спальних районах, які стали центром тяжіння для місцевих громад.