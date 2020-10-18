У Харкові відкрили найбільший в Україні урбан-парк

Найбільший у країні урбан-парк відкрили у Харкові у рамках реконструкції бульвару Юр'єва.

Коментар журналістам з цієї нагоди, як передає Укрінформ, надав перший віцемер Харкова Ігор Терехов.

"Урбан-парк - це перша частина реконструкції бульвару Юр'єва, на якому облаштовано сучасні локації для різних видів спорту, нові алеї, встановлено ігровий майданчик для дітей, лавки для відпочинку, введено в дію фонтан з підсвічуванням у вечірній час. Надалі планується відремонтувати пішохідну дорогу вздовж магазинів протяжністю близько 1 км і вже наступного року завершити комплексний благоустрій бульвару", - зазначив Терехов.

Він додав, що цьогоріч також заплановано завершити реконструкцію парку "Зелений гай". А наступного року будуть відновлені парк Перемоги та сквер біля БК Харківського електромеханічного заводу.

"Цей урбан-парк - поки що єдиний такий в Україні, бо складається із семи локацій: стрітбол, стріт-воркаут, панна-корт для вуличного футболу, корт для вуличного футболу 3х3, паркур-траса, скейт-парк і памп-трек. Тут пов'язані один з одним практично всі види вуличних культур. Все продумано - від навігації до екологічності. Покриття везли з Європи, тому що в Україні таких не виробляють. Кожна локація проєктувалася людьми, які цим займаються: паркур-траса - паркур-атлетами, стрітбольний корт - Українською стрітбольною лігою, стріт-воркаут - командою Barstylers", - пояснив засновник платформи розвитку вуличних культур міста Харкова Street Culture Єгор Матюхін.

За його словами, в урбан-парку такого рівня будуть проводити змагання національного і міжнародного рівнів: "Завдяки підтримці міськради ми щорічно проводимо більше 25 фестивалів і чемпіонатів просто неба. Харків - єдине місто на території пострадянських країн, де вже 5 років успішно працює програма розвитку вуличних культур".

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Урбан-парк на бульварі Юр'єва - третій у Харкові після відкритих раніше урбан-парків у Молодіжному парку і Холодногірському сквері. Планується створити такі парки в кожному районі міста, а також урбан-центр і урбан-кемп. Зокрема, наступного року має відкритися урбан-парк на віддаленому Салтівському житломасиві, а також - у парку Перемоги. Там буде вже 12 спортивних локацій, включаючи графіті-спот та скеледроми.