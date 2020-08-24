На День міста у Харкові відкрили найбільший в Україні "сухий" фонтан

Найбільший в Україні "сухий" фонтан відкрився 23 серпня, у День Харкова, на площі Свободи у центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фонтан розміщений у відродженому сквері на площі Свободи. Свого часу тут був установлений пам’ятник Леніну, але з початком декомунізації його не стало. Замість нього, порадившись із земляками, ми вирішили побудували тут цей унікальний фонтан", - сказав на церемонії відкриття міський голова Геннадій Кернес.

У Харкові відкрили найбільший в Україні "сухий" фонтан / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, це найбільший в Україні "сухий" круглий фонтан. Його діаметр становить 36 метрів, він складається з семи кіл і 150 форсунок, які пускають струмені води. Також він обладнаний світлодіодними лампами з величезною кількістю варіантів підсвічування.

У сквері біля Харківського національного університету імені Каразіна також поклали гранітну плитку, провели нове освітлення, висадили квіти й кущі. По газонах тепер можна ходити.

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На церемонії відкриття фонтана у сквері виступили танцювальні колективи, а також оркестр "СХІД Opera" (це новий бренд Харківського театру опери та балету імені Лисенка). У виконанні найкращих солістів пролунали арії з опер українських та зарубіжних композиторів.

Як повідомляв Укрінформ, 23 серпня у Харкові відзначили День Державного прапора, а також День міста, який збігається з річницею визволення Харкова від нацистських загарбників.