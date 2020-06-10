Молодіжний парк відкрито після реконструкції на вулиці Пушкінській, що у центральної частині Харкова.

Про те, які роботи виконано, в коментарі журналістам розповів директор департаменту комунального господарства Харківської міської ради Олексій Богач, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Роботи з реконструкції велися близько двох років. Перед проєктантами стояло складне завдання – збалансувати простір, де колись було кладовище, де працює храм і де розташовано пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи. Крім того, парк межує зі спорткомплексом Харківського політехнічного інституту, а головне – в парку гуляють батьки з дітьми. Тому під час реконструкції територію площею близько 1,5 тис. кв. м розбили на зони, де, не заважаючи один одному, зможуть проводити час люди різного віку з різними уподобаннями", – зазначив Богач.

За його словами, торік у Молодіжному парку відкрили урбан-парк, а цьогоріч тут створили велику дитячу ігрову зону, доповнили спортзону, встановили амфітеатр для локальних заходів. Також є футбольний та баскетбольний майданчики, змонтовано памп-трек.

У Харкові після реконструкції відкрили Молодіжний парк з історичною спадщиною / Фото: Харківська міськрада

"І ще новина: у парку побудували найбільший у Харкові майданчик для вигулювання собак, де можна проводити чемпіонати України і міжнародні змагання. Крім того, під час розроблення проєкту врахували стежки, якими ходять люди, і облаштували на їхньому місці нові пішохідні доріжки", – додав Богач.

Він поінформував, що Молодіжний парк, як й інші зони відпочинку, охороняється, й попросив харків'ян дбайливо ставитися до всього, що створюється в місті.

Серед перших відвідувачів оновленого парку був і Харківський міський голова Геннадій Кернес, який підкреслив, що в парку "зберегли і ландшафт, і історичну спадщину".

За словами Кернеса, парки також реконструюють у Холодногірському, Новобаварському, Індустріальному районах, на Салтівському житломасиві, біля будинків культури "Металіст" та ХЕМЗ.

Як повідомляв Укрінформ, площа Молодіжного парку у Харкові – близько 18 гектарів. Серед іншого, він відомий могилами славнозвісних діячів української культури – Марка Кропивницького, Сергія Васильківського, Петра Гулака-Артемовського, а також пам'ятними знаками Василю Еллану-Блакитному і Миколі Хвильовому (їхні могили втрачені), воїнам УПА, жертвам Голодомору в Україні.