В Україні вакантні 1900 посад суддів – заступник голови ВРП

У кожному із судів України в середньому бракує від двох до трьох суддів, а загалом по всій країні вакантними залишаються 1900 суддівських посад.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький.

«Вищою радою правосуддя ухвалено рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади суддів 2682 кандидатів. Станом на 12 січня 2020 року визначена кількість суддів становить 7295. Таким чином, якщо говорити про відновлення довіри до судової влади, з 2015 року майже половину суддів було змінено. Однак зараз цей процес фактично зупинений, адже не діє ВККСУ. Фактична кількість суддів – 5395, з яких 394 судді не мають повноважень. Загальна кількість судів в Україні – 761, при цьому 1900 посад суддів є вакантними. Тобто в кожному суді не вистачає майже 3 суддів. Саме ці показники демонструють реальний стан судової влади України», – розповів Маловацький.

За його словами, «якщо у 2021 році не запрацює ВККСУ, а судді, які мають право на відставку, залишать посади, то на кінець року кількість повноважних суддів зменшиться ще на 1752, а загальний дефіцит буде становити понад 60%».

«Тому в разі збереження й надалі такої невтішної динаміки стосовно кадрового забезпечення судів існує ризик, що через пів року функціонування судової гілки влади як такої взагалі припиниться», – наголосив заступник голови ВРП.

Також він поінформував, що тимчасові механізми, зокрема відрядження суддів на роботу до інших судів, повною мірою не можуть виправити кризову ситуацію, зумовлену кадровим голодом.

«У такому випадку доведеться констатувати, що держава повною мірою не виконує функцію забезпечення права громадян на доступ до правосуддя. У зв’язку із цим будуть не лише обмежені права громадян, а й правоохоронна система працюватиме неефективно – про боротьбу зі злочинністю, корупцією говорити буде неможливо, адже майже всі слідчі дії мають бути санкціоновані слідчими суддями, які будуть завалені тисячами справ», – зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 2019 року набув чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування».

Він запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів: призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

Вища рада правосуддя створює конкурсну комісію у такому складі: три особи, обрані Радою суддів України з-поміж її членів; три особи з-поміж міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями. При цьому склад ВККСУ скоротиться з 16 до 12 членів.

Також закон передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККСУ високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

7 листопада 2019 року у ВККСУ заявили, що у зв’язку з ухваленням Верховною Радою закону №193-ІХ від 16 жовтня 2019 року «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» повноваження нинішнього складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів припиняються.

У ВРП поінформували, що міжнародні експерти відмовилися від делегування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування ВККСУ через нечітке врегулювання процедур, визначених законом №193-IX.

17 березня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила визнати неможливим утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а сам конкурс, оголошений відповідно до рішення ВРП від 12 грудня 2019 року, визнати таким, що не відбувся.