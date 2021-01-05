Голова ВРП сподівається на ухвалення в січні закону, який відновлює роботу ВККС

Голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко сподівається, що вже у січні Верховна Рада ухвалить закон, що відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, які законодавчі зміни вкрай необхідні для роботи судової системи з урахуванням "маркерів" для європейських партнерів.

"Найбільша потреба, яка є на сьогодні, – це відновлення роботи ВККС. Принцип формування Комісії, закладений у законі №193-IX (Про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів"), визнаний частково неконституційним. Законодавча прогалина має бути негайно ліквідована", – зазначив Овсієнко.

За його словами, судовій системі необхідний закон, який дасть можливість створити ВККС на базі конституційних норм і найкращих світових практик, закон, якому довірятиме судова система.

Овсієнко нагадав, що внесений Президентом законопроєкт на сьогодні доопрацьовується в комітеті Верховної Ради з питань правової політики. "З урахуванням того, як відбувається розгляд у комітеті, можна сказати, що процес виходить на фінішну пряму. Сподіваюся, незабаром ми побачимо фінальну версію законопроєкту, який буде внесений до сесійної зали парламенту", - наголосив голова ВРП.

Уточнюючи, чи може це статися вже у січні, Овсієнко сказав: "Так, сподіваюся на це".

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада 2019 року набув чинності закон "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування". Закон запроваджує новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за яким призначення на посади членів ВККС здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу.

Вища рада правосуддя утворюватиме конкурсну комісію, до складу якої входитимуть: три особи, обрані Радою суддів України з-поміж її членів; три особи з-поміж міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями. При цьому склад ВККСУ скоротиться з 16 до 12 членів.

Також закон передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

7 листопада 2019 року у ВККСУ заявили, що у зв’язку з ухваленням Верховною Радою закону від 16 жовтня 2019 року № 193-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" повноваження нинішнього складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються.

У ВРП поінформували, що міжнародні експерти відмовилися від делегування своїх представників до складу конкурсної комісії з формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України через нечітке врегулювання процедур, визначених законом № 193-IX "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

17 березня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила визнати неможливим утворення конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а сам конкурс, оголошений відповідно до рішення ВРП від 12 грудня 2019 року, визнати таким, що не відбувся.

Наразі на розгляді у Вищій раді правосуддя перебувають 98 рекомендацій щодо призначення 467 кандидатів на посади суддів місцевих загальних судів та 76 кандидатів на посади суддів місцевих адміністративних і господарських судів, наданих за результатами конкурсів, оголошених рішеннями ВККСУ від 2 липня та від 9 серпня 2019 року.

У Вищій раді правосуддя стверджують, що призначення суддів заблоковано через відсутність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а не через неможливість проводити перевірки.