Комітет ВР дав добро на ухвалення в цілому законопроєкту про збільшення допомоги тяжкохворим дітям

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо збільшення допомоги тяжкохворим дітям.

Йдеться про законопроєкт №2024 "Про внесення змін до статті 187 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами". Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами", - йдеться у повідомленні.

Законопроєктом передбачено, що допомога для тяжкохворих дітей виплачується у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку.

Зазначається, що в Україні понад 70 тисяч дітей мають тяжкі хвороби. Для соціального захисту таких дітей виплачується допомога у місяць у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Як повідомлялося, законопроєкт №2024 "Про внесення змін до статті 18-7 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами" був ухвалений у першому читанні 5 листопада 2020 року.