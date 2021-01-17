Законопроєкт про статус ветеранів вже на фінальній стадії - Лапутіна

Законопроєкт про статус ветеранів бойових дій на Донбасі буде ухвалений «найближчим часом».

Як передає Укрінформ, про це заявила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

«Уже розроблений законопроєкт про захисників і захисниць, як і про учасників Революції гідності, родин загиблих Небесної сотні. Я думаю, що зараз це вже стадія фіналізації. Вони мають ще певні узгодження з комітетами Верховної Ради. Але зараз йде підтримка в принципі з усіх боків. Тобто, можливо, якісь технічні питання і неузгодженості ще є, але я думаю, що найближчим часом ці законопроєкти будуть ухвалені», – сказала Лапутіна.

Водночас точної дати можливого ухвалення документів вона не назвала.

Міністр також повідомила, що за час дії закону про визнання добровольців учасниками бойових дій на Донбасі цей статус отримали 670 людей.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції" набув чинності 1 січня 2020 року. Закон урегульовує надання статусу учасника бойових дій добровольцям. Зокрема, до переліку учасників бойових дій включаються особи, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, протягом не менше 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та в період здійснення зазначених заходів, у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України.