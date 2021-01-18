В Україні середня вартість лікування COVID-пацієнта - 45 тисяч

З квітня по грудень 2020 року до лікарень було госпіталізовано 253 тисячі пацієнтів з COVID-19. В середньому вартість лікування одного пацієнта з COVID-19 склала 45 тис. грн.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомила Національна служба здоров'я.

"Протягом квітня-грудня 2020 року було госпіталізовано 253 тисяч пацієнтів з коронавірусною хворобою. З них у відділенні інтенсивної терапії перебувало майже 50 тисяч пацієнтів. Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії протягом 2020 року становила 19,6%", - повідомили в НСЗУ.

В Нацслужбі здоров'я також поінформували, у 2020 році медичні заклади та центри екстреної меддопомоги за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього отримали понад 19 млрд грн.

За лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 Національна служба здоров’я України виплатила 11,4 млрд грн. Це становить майже 45 тисяч грн в середньому на одного пацієнта.

Також, за даними НСЗУ, протягом 2020 року зросла кількість лікарень, які входять до переліку визначених для госпіталізації. У травні таких лікарень було 240, у вересні - 343, у листопаді - 458. На сьогодні договір з НСЗУ на стаціонарне лікування пацієнтів з COVID-19 мають 507 медичних закладів.

В НСЗУ нагадали, що згідно з Програмою медичних гарантій пацієнт із підозрою або підтвердженим COVID-19 може отримати безоплатно наступні послуги:

· Первинну медичну та амбулаторно-поліклінічну допомогу. Пацієнти із підозрою на коронавірусну хворобу можуть пройти тестування у свого сімейного лікаря. А також отримати консультації щодо лікування легкої форми захворювання на COVID-19, яка лікується в домашніх умовах під наглядом сімейного лікаря.'

· Екстрену медичну допомогу у разі критичного стану. Зокрема, коли у людини спостерігаються утруднене дихання, дихальна недостатність, підвищення температури вище 38° C, що погано піддається корекції, раптове погіршення стану. Приїхавши на виклик, медики швидкої оцінюють стан пацієнта. Якщо є потреба, транспортують до лікарні, визначеної в регіоні для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Якщо пацієнт не потребує госпіталізації, йому нададуть необхідну медичну допомогу на місці та рекомендації стосовно самоізоляції.

· Стаціонарну медичну допомогу. В безоплатний пакет послуг лікування пацієнтів із COVID-19 включено: тестування на COVID-19; лабораторне та інструментальне дослідження; медичну допомогу відповідно до галузевих стандартів; кисневу підтримку, інтенсивну терапію за необхідності; медикаментозну терапію та знеболення за потреби тощо. Усі ліки, передбачені національним протоколом лікування COVID-19, включені до тарифу, за яким НСЗУ оплачує послуги медичних закладів. Залишок ліків для боротьби з COVID, які наявні в лікарнях та аптеках, доступний для перегляду на сайті НСЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 січня лабораторно підтверджено 1 163 716 випадки COVID-19, з них за добу - 3 034.