МОЗ розробляє вісім цифрових проєктів для боротьби з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я працює над запровадженням цифрових інструментів у протидії поширення COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер, передає кореспондент Укрінформу.

"Разом з урядом, Міністерством цифрової трансформації України та НСЗУ команда МОЗ працює над запровадженням інструментів протидії поширення коронавірусної хвороби. Саме зараз ми розуміємо, що особливо відчутна потреба в цих інструментах. Ми постійно вдосконалюємо систему і пробуємо, запускаємо сервіси, які допомагають нашим громадянам і зупиняють хворобу", - сказав Кучер.

Він зазначив, що команда МОЗ наразі працює над вісьмома цифровими проєктами. Серед них - інструменти для координації та госпіталізації, оптимізація звітів закладів охорони здоров'я, цифровізація обліку та реєстрація підозрілих та підтверджених випадків коронавірусу, удосконалення електронних направлень на ПЛР-тестування.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 16 грудня в Україні лабораторно підтверджено 919 тис. 704 випадки захворювання на COVID-19. За останню добу захворіло 10 тис. 622 особи, одужали 12 тис. 549, померли 264.