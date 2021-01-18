Найвищі COVID-показники зафіксували у Києві й п'ятьох областях

Станом на 18 січня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Черкаській, Київській та Луганській областях, а також у Києві.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Запорізькій області - 386,8 на 100 тис. населення, Миколаївській області - 385,9, Черкаській області - 328,3, Київській області - 308,4, Луганській - 300,7 та в Києві -319,5.

Середній показник захворюваності на COVID-19 по Україні - 224,4 на 100 тис. населення.

Найнижчий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Кіровоградській - 86,5 на 100 тис. населення, Закарпатській - 106,0 та в Івано-Франківській областях - 122,2.

Найвищий рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, у Миколаївській області - 42,7% станом на 17 січня.

По Україні рівень завантаженості ліжок в лікарнях, визначених для лікування хворих на COVID-19, складає 30% станом на 17 січня, в Києві - 33,1%.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 січня лабораторно підтверджено 1 163 716 випадки COVID-19, з них за добу - 3 034.