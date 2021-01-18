За тиждень на COVID-19 в Україні захворіли понад 44,6 тисячі людей

За тиждень на COVID-19 в Україні захворіли понад 44,6 тис. осіб.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Минулого тижня було виявлено 44 тис. 620 випадків захворюваності на COVID-19. У той же час, ПЛР-тестувань, а це основний метод встановлення діагнозу щодо COVID-19, у країні за тиждень було зроблено 182 тис. 437», - сказав Степанов.

За даними МОЗ, за минулий тиждень були госпіталізовані 13 тис. 555 людей, що на 1,5 тис. менше, ніж позаминулого тижня. Виписані з лікарень 15 тис. 882 людини, що, за словами Степанова, також менше показників позаминулого тижня.

За словами міністра, попри зменшення кількості госпіталізованих, МОЗ все одно вважає ситуацію з поширеністю COVID-19 напруженою. Степанов закликав українців «пройти» останній тиждень посиленого карантину.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 січня лабораторно підтверджено 1 163 716 випадки COVID-19, з них за добу - 3 034.