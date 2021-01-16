Денісова готова сприяти поверненню з ОРДЛО утримуваних українських громадян

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про готовність сприяти поверненню незаконно утримуваних українських громадян до України.

Про це вона написала у Фейсбуці.

"Щодо заяви так званих представників «ДНР» та «ЛНР» Наталії Никонорової та Владислава Дейнего повідомляю наступне: як Уповноважений ВР з прав людини вітаю рішення передати на підконтрольну уряду України територію деяких незаконно утримуваних наших співгромадян, адже робота щодо звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України, які перебувають у місцях несвободи на території РФ, тимчасово окупованого Криму та частини Донбасу щоденно здійснюється Офісом Президента, Офісом Уповноваженого та представниками української сторони у рамках ТКГ", - написала Денісова.

Вона додала, що готова сприяти поверненню українців, про яких йшла мова у заяві, а також "робити наступні кроки для продовження процесу взаємного звільнення громадян без будь-якого посередництва".

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Як повідомляв Укрінформ, раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону

Як заявив голова Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, перемовини та процедури щодо повернення утримуваних російською стороною українських громадян мають бути здійснені згідно з нормами міжнародного права та законодавства України.