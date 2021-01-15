Рух на кордоні з Польщею торік скоротився в кілька разів

За минулий рік на україно-польському кордоні майже утричі скоротився рух людей, у два з половиною рази – особистого автотранспорту, та удвічі – рух автобусів.

Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщу на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

Зокрема, упродовж 2020 року на всіх пунктах пропуску подорожуючі перетинали кордон з Польщею понад 7,8 млн разів, що майже утричі менше, ніж у 2019-му (більше 21,7 млн). Близько 90% усіх осіб, які перетинали кордон, були громадяни України.

Рух легкового автотранспорту за рік скоротився більш ніж у два з половиною рази: трохи більше 1,5 млн автівок проти понад 4 млн у 2019-му.

Схожа ситуація спостерігалася і з рухом автобусів. Зокрема, якщо 2019 року українсько-польський кордон перетнуло понад 163 тис. автобусів, то у 2020-му - лише 81 тис.

Разом із цим зафіксовано незначне пожвавлення руху вантажного транспорту – на 7,3%. У 2019 році кордон перетнули понад 753 тис. вантажівок, а торік – більше 812 тис.

Як відомо, у звязку з пандемією коронавірусу від середини березня минулого року тривалий час не функціонували пункти пропуску, різко обмежився рух людей через кордон, було скасовано автобусне та залізничне сполучення. Нині на кордоні ще не відновлено роботу пунктів пропуску “Смільниця - Кросценько”, “Устилуг - Зосін” та “Угринів - Долгобичув”. Між Україною та Польщею також поки що не діє залізничне сполучення.

Фото: Euromaidan Warszawa