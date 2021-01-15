Польські прикордонники торік відмовили у в’їзді з України майже 25 тисячам осіб

Протягом минулого року понад 24,6 тис. осіб, які прямували до Польщі з України, дістали відмову в перетині кордону.

Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

Зазначається, що у порівнянні з 2019 роком кількість відмов у перетині українсько-польського кордону знизилася більш ніж удвічі: з 60 112 до 24 617.

Окрім того, у 2020 році поза пунктами пропуску на кордоні з Україною польські вартові рубежів затримали 121 особу (для порівняння, у 2019 - 158).

У напрямку Польщі кордон нелегально намагалися перетнути 109 громадян 21 країни, у тому числі 23 українці. Водночас до України прагнули потрапити 12 осіб: шестеро українців, четверо громадян Молдови та двоє – Іраку.

Як повідомляв Укрінформ, майже 90% осіб, які торік перетнули україно-польський кордон, були громадянами України.