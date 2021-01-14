Мовне питання: NewsOne перевірять через ефір з Піховшеком

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила супутниковому телеканалу «NewsOne» (ТОВ «Новини 24 години», м. Київ) позапланову безвиїзну перевірку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба медіарегулятора.

"Перевірку Національна рада призначила на основі моніторингу ефіру телеканалу за 4 січня цього року. Цього дня мовник із 21.00 наживо транслював передачу «Епіцентр української політики» (ведуча Д. Панченко) за участі гостя – заслуженого журналіста України, телеведучого, аналітика В. Піховшека. Повтор передачі відбувся 05.01.2021 (початок о 07.21). Висловлювання Піховшека про необхідність захисту російськомовного населення країни, а також ту частину населення країни, яка вважає себе приналежною до української нації й є носієм державної мови, мають ознаки порушення ліцензіатом вимог абзаців четвертого та шостого частини другої статті 6, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію»", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, висловлювання Піховшека мають ознаки безпосередніх та опосередкованих закликів до ненависті й нетерпимості, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, зокрема через заклики до створення у неправовий спосіб соціальних та громадських організацій за ознаками агресивного протиставлення («убеждать наших идеологических врагов, это уже не противники, а враги») «російськомовного суспільства» всім іншим соціальним і мовним групам, які проживають в Україні.

«Передача «Епіцентр української політики» належить до категорії «інформаційно-аналітичних» передач, що передбачає підвищену увагу телерадіоорганізації до дотримання вимог і стандартів (об’єктивності, збалансованості), оскільки саме на таку інформацію розраховує аудиторія телеканалу. Суб’єктивне, політично упереджене та негативне висвітлення ситуації з питаннями функціонування і використання української та російської мов в Україні у цьому разі може засвідчувати не тільки свідому позицію журналіста Піховшека, а й редакційну політику ТОВ «Новини 24 години», - вважають у Нацраді.

Також медіарегулятор зауважує, що під час передачі ані її ведуча, ані інші творчі або редакційні працівники телеканалу не вжили заходів реагування на висловлювання гостя для припинення правопорушення у прямому ефірі. Не було висловлено своєї оцінки або альтернативної позиції з порушеного питання, представниками телеканалу не було висловлено занепокоєння або вибачення від офіційних представників ЗМІ, що може мати значний вплив мови ворожнечі на аудиторію.

«Задля з’ясування того, як ТОВ «Новини 24 години» дотримується зазначених вимог чинного законодавства, йому призначено позапланову безвиїзну перевірку. Вона проводитиметься в період із 08.02.2021 по 19.02.2021. Також Національна рада звернеться до Комісії з журналістської етики та Уповноваженого із захисту державної мови з проханням надати висновки щодо дотримання у передачі «Епіцентр української політики» професійних етичних стандартів журналіста, а також вимог чинного законодавства України», - підкреслили у Нацраді.