В уряді думають над розв'язанням проблеми виплат авторських винагород артистам

Представники уряду разом з українськими авторами та виконавцями думають над розв'язанням проблеми справедливих виплат авторських винагород артистам.

Як написав у Фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, у Мінекономіки відбулася конструктивна зустріч з авторами, виконавцями та видавцями, яких з одного боку представляли ГО «УААСП» Валерій Харчишин, а з іншого – ГС «Автори та видавці» Руслана Лижичко, повідомляє Укрінформ.

«Щоб знайти компромісне рішення, яке задовольнить обидві сторони, домовились про подальшу медіацію за участю незалежного юриста з авторських прав. Наразі чекаємо результатів», - зазначив Ткаченко.

Він розраховує на те, що певну інформацію з цього приводу отримає у суботу, тож пообіцяв про це окремо повідомити.

«Разом з Ігорем Петрашко сподіваємось, що моніторинг по розподілу коштів, який обов’язково має бути впроваджений, покінчить з багаторічними дискусіями та судовими позовами в цій справі. І нарешті держава зможе перейти до справедливих виплат авторських винагород нашим артистам», - додав глава МКІП.

Як повідомлялося, на початку грудня 2020 року в Україні створили нову спілку для захисту авторських прав «Автори та Видавці». Президентом стала артистка Руслана Лижичко.

Учасниками спілки вже стали Джамала і Jerry Heil, Євген Галич і Вадим Красноокий, Ольга Полякова та Олександр Пономарьов, Іван Дорн, гурт «Бумбокс» та інші. До неї також увійшли представники видавців музики - «Суперсиметрії» Святослава Вакарчука, Sony і Universal.