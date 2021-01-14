Оголосили прийом документів у комісію, яка відбиратиме членів Ради з держпідтримки кінематографії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Українська кіноакадемія на сторінці у Фейсбуці.
«Строк приймання документів: 13-26 січня 2021 року. Членами конкурсної комісії стануть дев’ять осіб - по одному представнику від МКІП і Держкіно та сім представників від творчих спілок, громадських об’єднань, господарських об’єднань», - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, організація може запропонувати не більше двох кандидатів для включення до складу конкурсної комісії.
Вимоги до організацій, які висувають кандидатів для включення до конкурсної комісії: статутні документи передбачають провадження діяльності у сфері кінематографії та/або телебачення; діяльність є активною (протягом останніх 3-х років організовують періодично, не рідше ніж раз на рік, громадські заходи щодо розв’язання проблем у сфері кінематографії: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).
Вимоги до кандидатів для включення до складу конкурсної комісії: підтримка від організації (самовисунення неможливе); бездоганна ділова репутація, високі професійні якості, суспільний авторитет; відсутня судимість, не погашена або не знята в установленому законом порядку; відсутній конфлікт інтересів відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”; не притягалися до відповідальності за корупційні правопорушення.
Перелік документів та вимоги щодо їх оформлення на сайті МКІП.