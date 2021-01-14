Судді ВАКС винесли попередження у справі за скаргою адвоката

Вища рада правосуддя застосувала до судді Вищого антикорупційного суду Тимура Хамзіна дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у результатах розгляду питань порядку денного засідання Третьої Дисциплінарної палати ВРП від 13 січня, опублікованих на сайті ВРП.

Зазначається, що попередження Тимуру Хамзіну винесено у результаті розгляду дисциплінарної справи, відкритої за скаргою адвоката Аліси Бужор в інтересах судді ОАСК Володимира Келеберди.

“Розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за скаргою адвоката Бужор А.Ю. в інтересах Келеберди В.І., притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Хамзіна Тимура Рафаїловича та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у вигляді попередження”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 17 липня детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

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За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

21 липня у НАБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження, щодо якого в ОАСК проводилися обшуки, на допит викликано 10 підозрюваних. Водночас в ОАСК заявляли, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони у відпустках.

11 серпня керівник апарату ОАСК повернув до Офісу генпрокурора невручені підозри п’ятьом суддям. Тоді ж НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких голова суду Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Наступного дня до Окружного адміністративного суду Києва знову направили підозри суддям, які з ОАСК раніше повернули в Офіс генпрокурора.

15 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.

17 серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що Національне антикорупційне бюро не провело допит голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка 17 серпня, оскільки його захисники просили перенести допит на пів години пізніше, але самі прийшли раніше.

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1 вересня ВРП повернула без розгляду генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення від правосуддя голови Окружного адміністративного суду міста Києва Павла Вовка, судді ОАСК Володимира Келеберди, а також не погодилась на тимчасове відсторонення суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура, Олексія Огурцова та Ігоря Погрібніченка.

5 жовтня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України викликало голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.