ВАКС відмовився продовжувати слідство у справі Окружного адмінсуду

Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро стосовно продовження строку досудового розслідування у справі Окружного адмінсуду Києва.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті суду.

“Через недодержання вимог чинного законодавства ВАКС не задовольнив клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку досудового розслідування у справі ОАСК”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до ВАКС надійшло клопотання детектива, погоджене з заступником генерального прокурора, щодо продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою 11 осіб. У клопотанні детектив просив продовжити строк досудового розслідування до 8 місяців, а саме до 17 березня 2021 року.

У ВАКС вказали, що досудове розслідування цього кримінального провадження було розпочате 21 червня 2019 року. Раніше ВАКС вже продовжував строк досудового розслідування до 17 січня 2021 року. У свою чергу, детектив зазначив, що у вказаний строк неможливо закінчити досудове розслідування, оскільки необхідно провести додаткові слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

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У ході судового засідання захисники підозрюваних зазначили, що вказане клопотання необхідно повернути детективу через те, що ухвалою Апеляційної палати ВАКС одному з підозрюваних скасовано повідомлення про підозру за ст. 351-2 ККУ, а в клопотанні про продовження строку досудового розслідування зазначена стаття залишилась. Аналогічна ситуація ще з іншим підозрюваним – провадження за підозрою його у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 255 КК України закрито. Третій особі, яка зазначена в клопотанні детектива, повідомлення про підозру взагалі скасовано, а тому його безпідставно зазначено в клопотанні як підозрюваного.

Слідчий суддя ВАКС установив, що подане клопотання не відповідає вимогам п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК , оскільки у клопотанні взагалі не зазначено суті повідомленої підозри кожній конкретній особі. За висновком судді, вищенаведені недоліки клопотання унеможливлюють встановлення тих обставин, які саме підлягають перевірці під час досудового розслідування.

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Таким чином, слідчий суддя 6 січня цього року постановив задовольнити клопотання захисників та повернути детективу НАБУ клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня 2020 року детективи НАБУ вручили особисто голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду на 5 січня.

17 липня 2020 року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

За даними НАБУ, були оголошені підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також на той момент голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

За версією слідства, ці особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

НАБУ оголосило в розшук п’ятьох суддів ОАСК, серед яких голова ОАСК Павло Вовк, та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

15 серпня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег, проте 1 вересня ВРП повернула його без розгляду.

5 жовтня НАБУ викликало Вовка та трьох суддів для участі в процесуальних діях на 9 та 12 жовтня.

Раніше ЗМІ поінформували, що Печерський районний суд зобов’язав Офіс Генерального прокурора прибрати з Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про те, що голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку повідомили про підозру.