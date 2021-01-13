Бізнес почнуть штрафувати за клієнтів без масок - опублікували закон

Закон, який запроваджує штрафи для підприємств і бізнесу за допуск осіб без засобів індивідуального захисту під час дії карантину, оприлюднений у парламентській газеті "Голос України" і набуде чинності 14 січня.

Як передає Укрінформ, текст Закону "Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" опубліковано на сайті видання.

Так, передбачається, що за допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, без попередження, донесеного в будь-якій формі та в будь-який спосіб, про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовлені самостійно, та/або за відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без одягнутих засобів індивідуального захисту юридична особа, фізична особа-підприємець сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Водночас, за обслуговування споживачів у період дії карантину працівниками суб’єктів господарювання та безпосередньо фізичною особою-підприємцем без вдягнутих засобів індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, юридична особа, ФОП сплачують штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Закон "Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (№3890) Верховна Рада ухвалила 17 грудня. Голова ВР підписав його 28 грудня, а Президент - 12 січня.