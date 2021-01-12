Ляшко розповів про нововведення для приїжджих з Криму та ОРДЛО

Особи, які в'їжджають з окупованого Криму та ОРДЛО, можуть припинити самоізоляцію після отримання негативного експрес-тесту на антиген до коронавірусу.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Оновлення, яке з'явилось, що самоізоляцію можна припинити після отримання негативного експрес-тесту на антиген до коронавірусу, який проведено після перетину контрольного пункту в'їзду та виїзду. Саме цією постановою Кабмін зобов'язав Донецьку, Луганську та Херсонську обласні державні адміністрації створити певні пункти тестування на контрольних пунктах в'їзду та виїзду", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що послуги на визначення антигену будуть безоплатними для громадян України. За його словами, централізовані закупівлі таких тестів відбулися за кошти державного бюджету.

"Сьогодні відбудеться нарада МОЗ з Держприкордонслужбою України. Завтра відбудеться селекторна нарада МОЗ з структурними підрозділами обласних адміністрацій, і будемо запитувати, що вже виконано у виконанні постанови Кабміну і як організовується проведення тестування в контрольних пунктах, а також маршрутів пацієнтів. Що буде, коли буде виявлятися позитивний експрес-тест", - сказав Ляшко.

Він додав, що кожного дня результати експрес-тестування, які проводять в контрольних пунктах, будуть передаватися до Центру громадського здоров'я, і звідти потрапляти у додаток "Вдома", і автоматично буде припинятись самоізоляція.

Як повідомлялося, Кабмін 5 січня вніс зміни до постанови "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 9 грудня 2020 року.