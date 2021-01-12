В Україні зафіксували 5 116 випадків COVID-19 за добу

В Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено – 1 124 430 випадки COVID-19, з них за добу – 5 116.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«5 116 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 309 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 184 пацієнти, одужали – 15 951.

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Крім того, за добу госпіталізовано 1 092 особи. Здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).

За весь час пандемії в Україні одужали 812 368 осіб. Водночас зафіксовано 20 019 летальних випадків від COVID-19. Проведено 5 805 824 ПЛР-тестувань.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 4 288 випадків коронавірусу.