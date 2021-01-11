На порушників жорсткого карантину склали вже понад 800 протоколів

Правоохоронці з 8 січня виявили порушення карантинних обмежень у роботі понад 1,5 тисячі закладів та склали 848 адміністративних протоколів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

У МВС нагадали, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19», з 8 по 24 січня в нашій країні діють посилені карантинні обмеження.

«Відтак за три дні поліцейські виявили порушення карантинних обмежень у роботі 1658 суб’єктів. Зокрема, 1314 порушень – у суб’єктів торговельного та побутового обслуговування, 264 – розважальних закладів та закладів харчування, 40 – торговельно-розважальних центрах, 22 – спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 18 – непродовольчих ринків. За виявленими порушеннями складено 848 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та винесено 3658 постанов за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП», - йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці відкрили одне кримінальне провадження за ст. 325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Загалом упродовж обмежувальних заходів до органів поліції надійшло 154 200 повідомлень, пов’язаних із порушенням карантинних заходів.

Зокрема, поліцейські склали 68 035 адмінпротоколів, з них 16 105 – на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 8531 – водія транспортного засобу, 7023 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 2015 – керівників підприємств, установ та організацій.

До суду було направлено 66 642 адмінпротоколи. Також поліцейські винесли 69 696 постанов про вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 44-3 КУпАП.

Як повідомлялося, в нашій країні з 8 до 24 січня діють посилені карантинні обмеження.