У МЗС розповіли, що тримають зв’язок із хворими на COVID-19 моряками в Малайзії

Посольство України перебуває на зв’язку з українськими моряками, які знаходяться на кораблі «SFL Kate» у Малайзії й захворіли на COVID-19.

Опрацьовується можливість відвідання корабля лікарем, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у Твіттері.

“Посольство України в Малайзії на зв’язку з українськими моряками. У взаємодії із судновласником в терміновому порядку опрацьовується можливість відвідання корабля лікарем для надання невідкладної медичної допомоги”, - зазначив Ніколенко.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що влада Малайзії упродовж кількох днів не надає допомогу восьми хворим на COVID-19 членам екіпажу корабля «SFL Kate», що перебуває в її водах.

Серед них – двоє українців: капітан судна Ігор Старицький і старший механік Валерій Григор'єв.

Фото: www.shipspotting.com