У Польщі висунули нові обвинувачення Новаку

Прокуратура Польщі висунула нові обвинувачення у корупції екскерівникові Укравтодору Славоміру Новаку.

Про це повідомляє RMF24, передає Укрінформ.

«Прокурор висунув Славоміру Новаку нові обвинувачення у корупції: це стосується діяльності Новака як голови Українського державного дорожнього агентства «Укравтодор», - ідеться у повідомленні.

Як уточнюється, обвинувачення стосуються, серед іншого, діяння корупційного характеру - йдеться про отримання хабаря та використання впливу. Ці дії були вчинені спільно та за погодженням з Лукашем З. та Гжегожем В. Двоє останніх – підприємці, затримані у цій справі у четвер, 7 січня (загалом було затримано трьох осіб).

З посиланням на прокуратуру Варшави зазначається, що цим підприємцям висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі під керівництвом Новака та відмиванні грошей.

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Прокуратура звернулася до суду з проханням продовжити арешт колишнього міністра транспорту Польщі. Засідання з цього питання має відбутися 13 січня.

Як повідомлялося, 22 липня суд Варшави заарештував Новака на 3 місяці за підозрою в корупційних діях на посаді голови Укравтодору. Його затримання було наслідком співпраці українcького НАБУ та польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн.

Окрім Новака, у корупційній справі підозру вручено ще п’ятьом особам, зокрема, двом громадянам Польщі; іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору; ексрадниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

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Новак очолював з 2011 по 2013 рік міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з жовтня 2016-го до жовтня 2019 був в.о. голови Укравтодору.

У середині вересня CBA поінформувало про виявлення двох сховків, у яких Новак приховав готівку в еквіваленті понад 1 мільйон доларів. Спецслужба також наклала арешт на інші активи, котрі, як оцінює CBA, придбано за гроші, що походять з корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири, загальна вартість яких оцінюється майже у 2 млн злотих (близько 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover. Крім, того СBA вилучила інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.