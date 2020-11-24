Польський суд залишив Новака у СІЗО щонайменше до січня

Славомір Новак залишатиться у СІЗО щонайменше до січня 2021 року - Апеляційний суд Варшави підтримав рішення Окружного суду, який у жовтні продовжив на два місяці арешт колишньому главі Укравтодору.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на РАР.

“Суд підтримав позицію суду першої інстанції, що зібрані прокуратурою докази значною мірою обґрунтовують вчинення підозрюваними дій, щодо яких їм висунуто обвинувачення”,- заявив речник Апеляційної прокуратури у Варшаві Єжи Ледер.

Таким чином, Новак, який звинувачується у вчиненні 11 корупційних діянь, залишатиметься під арештом принаймні до січня 2021 року.

Водночас прокуратура скасувала рішення про тимчасовий арешт для близького друга Новака, бізнесмена Яцека П., який почав співпрацювати зі слідством і дав свідчення у справі ексглави Укравтодору.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня суд Варшави заарештував Новака на три місяці за підозрою у корупційних діяннях на посаді глави Укравтодору. Його затримання було результатом співпраці НАБУ та польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн. У цій справі підозру вручено ще п’ятьом особам, зокрема двом громадянам Польщі, іноземцю, представнику однієї з компаній - учасниць тендерів Укравтодору, а також ексрадниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

У вересні CBA поінформувало про виявлення двох сховків Новака з готівкою на суму понад 1 мільйон доларів в еквіваленті. Спецслужба також наклала арешт на інші активи, які, на думку СBA, придбали за гроші, отримані від корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири загальною вартістю близько 2 млн злотих (майже 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover. Крім того, СBA вилучила інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.

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Наприкінці вересня у справі Новака затримали ще трьох осіб у Польщі. Їм висунуто звинувачення у наданні Новаку хабарів на загальну суму кількасот тисяч злотих (понад мільйон гривень) за те, щоб посісти впливові посади. У прокуратурі уточнили, що йдеться про періоди, коли Новак виконував обов’язки голови політичного кабінету Ради міністрів і коли він обіймав посаду міністра транспорту, будівництва і водних ресурсів РП.

Новак в 2007-2009 роках був головою політичного кабінету прем'єр-міністра РП Дональда Туска, у 2011-2013 рр. очолював Міністерство транспорту і водних ресурсів Польщі, а з жовтня 2016 до жовтня 2019 виконував обов'язки голови Укравтодору. В жовтні 2016 року набув громадянства України.

Фото: РАР