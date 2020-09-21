У справі Новака з’явився новий важливий свідок - генпрокурор Польщі

У справі колишнього міністра транспорту і водних ресурсів Польщі, ексглави Укравтодору Славоміра Новака до співпраці з польською прокуратурою вдалося залучити нового важливого свідка.

Він дає свідчення у справі дій Новака у період його перебування на посаді міністра транспорту в уряді Дональда Туска. Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це в понеділок під час пресконференції у Варшаві заявив міністр юстиції Польщі, генпрокурор РП Збігнєв Зьобро.

"Пан Славомір Новак, який мав нести Україні польську допомогу, польську підтримку, а також показувати європейські стандарти у сфері моральності й етики у публічному житті, показав щось інше. На жаль, ми не можемо бути гордими не лише з будування доріг та автомагістралей, але також і з етичних стандартів елементарної чесності у публічному житті", - заявив Зьобро.

Генпрокурор повідомив, що прокуратурі вдалося переконати в наданні свідчень у справі Новака одного з ключових свідків, який володіє інформацією про діяльність того в період роботи в уряді Туска впродовж 2011-2013 років.

"В результаті цього ми довідуємося про надзвичайно сумні історії, пов’язані з діяльністю Славоміра Новака, не лише у період, коли він виконував обов’язки голови інституції, відповідальної за будівництво доріг й автомагістралей в Україні", - заявив Зьобро.

Він додав, що покази цього свідка буде використано у подальших діях прокуратури щодо Новака.

Як повідомлялося, 22 липня суд Варшави заарештував Новака на 3 місяці за підозрою в корупційних діях на посаді глави Укравтодору. Його затримання було наслідком співпраці українcького НАБУ та польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн. Крім Новака, у корупційній справі підозру, в межах роботи спільної слідчої групи, вручено ще п’ятьом особам, зокрема, двом громадянам Польщі; іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору; ексрадниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з жовтня 2016 до жовтня 2019 був виконувачем обов'язків голови Укравтодору. В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

В середині вересня CBA поінформувало про виявлення двох сховків, у яких Новак приховав готівку в еквіваленті понад 1 мільйон доларів. Спецслужба також наклала арешт на інші активи, які, як оцінює CBA, придбано за гроші, що походять з корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири, загальна вартість яких оцінюється у близько 2 млн злотих (близько 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover. Крім, того СBA також вилучила інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.

Фото: Fakt.pl