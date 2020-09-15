У Польщі знайшли "сховки Новака" з готівкою більш як на $1 мільйон

Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) виявило два сховки, в яких колишній міністр транспорту Польщі та ексглава Укравтодору Славомір Новак приховав готівку в еквіваленті на понад 1 мільйон доларів.

Про йдеться в офіційній заяві CBA, передає Укрінформ.

“CBA вилучило гроші, які походять з корупційних злочинів, які вчинив Славомір Н. Гроші були сховані у двох спеціально підготовлених сховках. Оперативники вилучили готівку у розмірі понад 4 млн злотих, зокрема 536 тис. євро, 470 тис. дол. і 30 тис. злотих (8 тис. дол.)”, - йдеться в заяві польської спецслужби.

Як зазначається, CBA також арештувало інші активи, які придбано за гроші, які походять з корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири, загальна вартість яких оцінюється у близько 2 млн злотих (близько 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover. Крім, того СBA також вилучила інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.

За оцінкою слідчих, справа надалі розвивається: польська спецслужба продовжує дії щодо виявлення чергових доказів у слідстві і майна інших осіб, які перебувають під слідством.

Як повідомлялося, Славомір Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з жовтня 2016 до жовтня 2019 був виконувачем обов'язків голови Укравтодору. В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

22 липня суд Варшави заарештував Новака на 3 місяці за підозрою в корупційних діях. Його затримання було наслідком співпраці українcького НАБУ та польського CBA.

Як раніше інформувало НАБУ, крім Новака у корупційній справі підозру, в межах роботи спільної слідчої групи, вручено ще п’ятьом особам, зокрема, двом громадянам Польщі; іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору; ексрадниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

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