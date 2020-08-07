Справа Новака: у Польщі арештували четвертого фігуранта

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо.

Чоловіка, який представляє польську компанію, що займається управлінням інфраструктурними проєктами, затримали як четверту особу в слідстві щодо корупції та відмивання грошей у зв’язку з дорожніми інвестиціями в Україні. Того ж дня Алєксандру Д. висунули обвинувачення у пропозиції 700 тис. злотих (понад 187 тис. доларів) неправомірної матеріальної вигоди Новаку, який був тоді головою Державного агентства автомобільних доріг України. За це йому загрожує 12 років ув’язнення.

«Згідно із доказовим матеріалом, підозрювані домовилися, що Славомір Н. буде незаконно впливати на вибір Укравтодором пропозиції, складеної компанією Алєксандра Д. Пропозиція стосувалася підготовки проєктних документів та нагляду за роботами при ремонті автодороги в Україні», - сказала речниця Окружної прокуратури у Варшаві Алєксандра Скшиняж.

За це, за інформацією прокуратури, Алєксандр Д. мав пообіцяти Новаку хабар у розмірі 10% від вартості контракту на суму 1,65 млн євро. Обіцяну суму Алєксандр Д. мав перерахувати у вигляді оплати фіктивних консультаційних послуг для компанії, зареєстрованої для цього на Кіпрі за рекомендацією Новака.

За словами слідчих, компанія Алєксандра Д. отримала контракт в Україні, однак не розпочала його виконання. Також не відбулося перерахунку обіцяної неправомірної винагороди.

Як повідомляв Укрінформ, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор), Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції та діяльності у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом із САП, ЦАБ Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

20 липня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що одну підозру у цій справі буде оголошено в Україні, решту оголосять польські правоохоронці. Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання і обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі координується з польськими колегами.

Ввечері 20 липня у Львові детективи НАБУ оголосили про підозру одній особі у рамках справи, в якій раніше в Польщі затримали ексочільника Укравтодору Новака.

22 липня суд Варшави взяв під варту на три місяці колишнього голову Укравтодору Новака та двох його спільників - громадян Польщі.

Ситник також заявив, що не бачить необхідності в екстрадиції Новака до України. За його словами, немає принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, спільно оцінені українськими і польськими правоохоронцями.

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Новак очолював з 2011-го до 2013 року Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016-го до 1 жовтня 2019 року був в.о. голови Укравтодору. У жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

Фото: PAP/Wojciech Olkuśnik