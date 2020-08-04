У Польщі затримали ще одну людину в "справі Новака"

Польські правоохоронці у справі щодо ексміністра транспорту Польщі та колишнього керівника Укравтодору Славоміра Новака затримали місцевого підприємця Александера Д., який пов'язаний із компанією, що хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні.

Як передає Укрінформ, про це Польському радіо повідомила речниця Окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.

«Затримання здійснено у межах розслідування проти Славоміра Н. та інших підозрюваних. Александер Д. – це особа, яка представляє польську компанію і яка хотіла отримати контракт на побудову і ремонт однієї з автодоріг в Україні. Після приведення до прокуратури Александеру Д. висунуть обвинувачення в обіцянні надання матеріальної вигоди у великій кількості Славоміру Н.», - заявила вона.

Водночас, прокуратура не повідомила, чи будуть чергові затримання у цій справі, бо заходи є конфіденційними.

Як повідомлялося, Центральне антикорупційне бюро Польщі (ЦАБ) 20 липня затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який також очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор), Славоміра Новака за обвинуваченням у корупції та діяльності у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом із САП і Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

20 липня директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що одну підозру у цій справі буде оголошено в Україні, решту оголосять польські правоохоронці. Він додав, що питання щодо вручення підозр, затримання і обрання запобіжних заходів в Україні у цій справі координується з польськими колегами.

Ввечері 20 липня у Львові детективи НАБУ оголосили про підозру одній особі у рамках справи, у якій раніше в Польщі затримали ексочільника Укравтодору Славоміра Новака.

22 липня суд Варшави взяв під варту на три місяці колишнього голову Укравтодору Славоміра Новака та двох його спільників - громадян Польщі.

Ситник також заявив, що не бачить необхідності в екстрадиції Новака до України. За його словами, немає принципової різниці, де відбуватиметься суд, тому що дії, які інкримінуються, спільно оцінені українськими і польськими правоохоронцями.

Новак очолював з 2011-го до 2013 року Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з 19 жовтня 2016-го до 1 жовтня 2019 року був виконувачем обов'язків голови Укравтодору. У жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

Фото: ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER