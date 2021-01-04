Українські прокурори направили підозру Новаку до Польщі

Прокурори Офісу генпрокурора разом із слідчими ДБР направили до компетентного органу Польщі письмове повідомлення про підозру для вручення колишньому в.о. голови Укравтодору.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.

«Прокурорами Офісу генпрокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань у порядку міжнародного співробітництва до компетентного органу Республіки Польща направлено письмове повідомлення про підозру для вручення колишньому виконуючому обов’язки голови Держагентства автомобільних доріг України (Укравтодору)», - йдеться у повідомленні.

Цій особі інкримінується умисне невиконання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, рішення та постанови суду, що набрали законної сили, перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 ККУ).

За даними слідства, в.о. голови агентства упродовж 2017-2019 років умисно не виконував рішення місцевого суду та Верховного Суду про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг в одній із областей України, активно перешкоджаючи їх виконанню.

Внаслідок таких дій держвиконавець наклав на Укравтодор штрафи, попередив експосадовця про кримінальну відповідальність за невиконання судових рішень.

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Зазначається, що на початку вересня 2019 року держвиконавець завершив виконавче провадження у зв’язку з направленням повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

«Натомість, наприкінці вересня того ж року посадовець за власним бажанням припинив свої повноваження в.о. голови Укравтодору та повернувся до Республіки Польща, на території якої він затриманий за вчинення тяжких корупційних кримінальних правопорушень», - уточнили у відомстві.

У разі доведення вини, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомлялося, 22 липня суд Варшави заарештував Новака на 3 місяці за підозрою в корупційних діях на посаді голови Укравтодору. Його затримання було наслідком співпраці українcького НАБУ та польського Центрального антикорупційного бюро (CBA), а також органів прокуратури обох країн.

Окрім Новака, у корупційній справі підозру вручено ще п’ятьом особам, зокрема, двом громадянам Польщі; іноземцю, представнику однієї з компаній-учасниць тендерів Укравтодору; ексрадниці в.о. голови Укравтодору, громадянці України.

Новак очолював з 2011 по 2013 рік Міністерство транспорту і водного господарства Польщі, а з жовтня 2016 до жовтня 2019 був в.о. голови Укравтодору. В жовтні 2016 року він отримав громадянство України.

У середині вересня CBA поінформувало про виявлення двох сховків, у яких Новак приховав готівку в еквіваленті понад 1 мільйон доларів. Спецслужба також наклала арешт на інші активи, які, як оцінює CBA, придбано за гроші, що походять з корупційних злочинів. Йдеться про дві квартири, загальна вартість яких оцінюється у близько 2 млн злотих (близько 550 тис. дол.), а також автомобіль Land Rover. Крім, того СBA також вилучила інші матеріальні цінності, які можуть бути доказами у справі.