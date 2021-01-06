Справа Злочевського: cуд зобов’язав двох підозрюваних повідомляти про зміну місця роботи

Вищий антикорупційний суд продовжив до 12 лютого строк дії обов’язків для двох осіб у справі щодо надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 5 мільйонів доларів, зокрема, і обов’язок повідомляти слідчого про зміну місця проживання\роботи.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВАКС.

«5 січня слідча суддя Вищого антикорупційного суду продовжила строк дії процесуальних обов’язків, покладених на експершого заступника начальника Державної податкової служби у Києві та колишню керівницю організаційного департаменту Державної фіскальної служби. Поряд із цим, слідча суддя не задовольнила клопотання захисту про зміну підозрюваному запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

У суді нагадали, що раніше ВАКС також не зменшив розмір застави для екскерівниці департаменту ДФС.

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Зокрема, підозрювані зобов’язані: прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з будь-якими особами з приводу обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру, крім своїх захисників, слідчих, детективів, прокурорів, слідчого судді, суду.

Зазначається, що колишній перший заступник начальника Державної податкової служби у Києві зобов’язаний також не відлучатись з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Строк дії ухвали – до 12 лютого 2021 року включно.

Як повідомлялося, раніше НАБУ заявило, що судова система та Офіс генпрокурора у незаконний спосіб намагаються захистити ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського від відповідальності у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП і передати справу від НАБУ до іншого правоохоронного органу.

У бюро вважають, що рішення Печерського райсуду є незаконним, оскільки закон прямо забороняє передавати справи Національного бюро до інших органів досудового розслідування.

Зі свого боку в Офісі генпрокурора спростували інформацію НАБУ про те, що генпрокурор неправомірно забрала у бюро справу відносно Миколи Злочевського. Зокрема, в ОГП заявили, що прокуратура оскаржила цю ухвалу суду.

12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 5 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ. Злочевського підозрюють у привласненні, розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ), відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), так звана "Справа Бурісми".

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Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 5 млн дол.

10 серпня Злочевського оголосили у розшук.