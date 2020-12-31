В Офісі генпрокурора відреагували на заяву НАБУ щодо справи Злочевського

В Офісі генпрокурора спростовують інформацію Національного антикорупційного бюро про те, що генпрокурор неправомірно забрала у бюро справу відносно колишнього ексміністра екології Миколи Злочевського.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

"Офіс Генерального прокурора вважає за необхідне відреагувати на непрофесійну риторику, яку собі дозволили окремі співробітники НАБУ щодо ролі Офісу Генпрокурора у питанні розслідування так званої справи про надання хабара керівництву НАБУ і САП, в якому підозрюється колишній міністр екології", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що суддя Печерського районного суду Києва Ільєва ухвалою від 24 грудня поточного року задовольнила скаргу адвоката в інтересах підозрюваного на бездіяльність генпрокурора Ірини Венедіктової в справі №52020000000000362 від 3 червня 2020 року про вирішення спору про підслідність.

Зокрема, у своїй ухвалі суддя постановила змінити підслідність в зазначеному кримінальному провадженні та доручити розслідування іншому органу досудового розслідування.

При цьому у прокуратурі зауважують, що оскаржили дану ухвалу.

"Станом на 31.12.2020 ні генпрокурором І.Венедіктовою, ні будь-ким іншим з числа керівництва Офісу Генерального прокурора не приймалося рішення про зміну підслідності в кримінальному провадженні №52020000000000362 від 03.06.2020. Будь-яка інформація, яка прямо або опосередковано підтверджує це твердження, - брехня", - заявили у ОГП.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер НАБУ заявило, що судова система та Офіс генпрокурора у незаконний спосіб намагаються захистити ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського від відповідальності у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП і передати справу від НАБУ до іншого правоохоронного органу.

У бюро вважають, що рішення Печерського райсуду є незаконним, оскільки закон прямо забороняє передавати справи Національного бюро до інших органів досудового розслідування.

12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 5 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ. Злочевського підозрюють у привласненні, розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ), відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), так звана "Справа Бурісми".

Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 5 млн дол.

10 серпня Злочевського оголосили у розшук.