НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора намагається захистити Злочевського

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що судова система та Офіс генпрокурора в незаконний спосіб намагаються захистити ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського від відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

"Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють про безпрецедентний опір із боку окремих осіб Офісу Генерального прокурора та Печерського районного суду міста Києва, через який міністр часів президента Януковича може уникнути відповідальності за вчинений тяжкий корупційний злочин", - йдеться у повідомленні.

У бюро зауважують, що ексміністр екології та природних ресурсів у змові з топ-посадовцями податкових органів влітку 2020 року організували підкуп керівників НАБУ та САП, аби ті закрили кримінальне провадження за підозрою ексміністра у заволодінні та подальшій легалізації коштів, виділених Національним банком як рефінансування приватному «Реал Банку».

"Детективи НАБУ викрили пособників ексміністра в червні 2020 року, одразу після надання ними неправомірної вигоди у 5 млн дол. США в інтересах ексміністра. Це — найбільший в історії України задокументований хабар правоохоронцям", - додають у повідомленні.

Також наголошують, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ завершили на початку грудня 2020 року. Прокурори визнали зібрані докази достатніми для скерування справи до суду. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.

"Попри той факт, що справа вже розслідувана, Печерський районний суд міста Києва 24 грудня 2020 року таємно, без участі прокурорів САП, ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генерального прокурора забрати провадження в НАБУ та передати до іншого органу досудового розслідування", - пояснюють у НАБУ.

У бюро вважають, що рішення Печерського райсуду є незаконним, оскільки закон прямо забороняє передавати справи Національного бюро до інших органів досудового розслідування.

"Суд відмовився надати відповідну ухвалу прокурорам САП, натомість надав її всупереч законодавству, представнику Офісу Генерального прокурора, який не є прокурором у справі та не може брати участь у процесуальних діях.Змушені констатувати, що замість протидії незаконним діям суду, Офіс Генерального прокурора натомість сприяє їхній легітимізації", - додають у НАБУ.

Крім того, НАБУ зауважує, що "такої кількості явно незаконних дій органів прокуратури та органів судової влади ми не спостерігали за весь період існування антикорупційних органів".

У бюро звертають увагу, що з огляду на викладене та на тлі встановлених детективами НАБУ фактів, які можуть свідчити про вплив ексміністра екології та природних ресурсів на чинних посадовців в органах влади, в тому числі правоохоронних органах, передача справи до іншого органу досудового розслідування може призвести до того, що топ-чиновник, викритий на вчиненні корупційного злочину, уникне відповідальності за вчинене.

Як повідомляли у НАБУ 30 грудня Печерський районний суд столиці зобов’язав Генпрокурора визначити нову підслідність у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП і передати справу від НАБУ до іншого правоохоронного органу. У НАБУ стверджували, що судове рішення Печерський райсуд ухвалив "із порушенням підсудності", без участі прокурора САП, текст вказаної ухвали до САП не надходив, його не має також і в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Також повідомлялося, що прокурори САП оскаржили рішення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (який має право розглядати справи щодо топ-корупції), і справу вже призначено до апеляційного розгляду.

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12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 5 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ. Злочевського підозрюють у привласненні, розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ), відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), так звана "Справа Бурісми".

Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 5 млн дол.

10 серпня Злочевського оголосили у розшук.