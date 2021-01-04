ВАКС вирішив не зменшувати заставу фігурантці справи Злочевського

Вищий антикорупційний суд не зменшив розмір застави для екскерівниці організаційно-розподільного департаменту ДФС, яка є фігуранткою справи щодо надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 6 мільйонів доларів.

Про це інформує пресслужба ВАКС, передає Укрінформ.

«У понеділок, 4 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду не задовольнила клопотання адвоката колишньої керівниці організаційно-розподільного департаменту Державної фіскальної служби щодо зменшення розміру застави. Так, захист клопотав щодо зміни запобіжного заходу у вигляді застави, а саме зменшення її розміру з 120 024 200 грн до 41 329 890 грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає, а повний текст ухвали буде оголошений 6 січня 2021 року о 14:30.

У суді нагадали, що дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 ККУ, і що правоохоронці підозрюють трьох осіб в наданні неправомірної вигоди у розмірі 6 млн доларів керівникам САП та НАБУ.

Як повідомлялося, раніше НАБУ заявило, що судова система та Офіс генпрокурора у незаконний спосіб намагаються захистити ексміністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського від відповідальності у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП і передати справу від НАБУ до іншого правоохоронного органу.

У бюро вважають, що рішення Печерського райсуду є незаконним, оскільки закон прямо забороняє передавати справи Національного бюро до інших органів досудового розслідування.

Зі свого боку у Офісі генпрокурора спростували інформацію НАБУ про те, що генпрокурор неправомірно забрала у бюро справу відносно Миколи Злочевського. Зокрема, у ОГП заявили, що прокуратура оскаржила цю ухвалу суду.

12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 5 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ. Злочевського підозрюють у привласненні, розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ), відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), так звана "Справа Бурісми".

Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 5 млн дол.

10 серпня Злочевського оголосили у розшук.