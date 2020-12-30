Справа Злочевського: Печерський суд забрав провадження в НАБУ та САП

Печерський районний суд столиці зобов’язав Генпрокурора визначити нову підслідність у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП і передати справу від НАБУ до іншого правоохоронного органу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАБУ в Фейсбуці.

"Печерський райсуд столиці задовільнив скаргу сторони захисту та зобов’язав Генпрокурора визначити нову підслідність у провадженні щодо спроби підкупу за 5 млн дол. США керівництва НАБУ та САП, аби ті закрили справу за підозрою ексміністра екології. Розслідування у справі завершено ще на початку грудня, після ознайомлення з матеріалами, її мали скерувати до ВАКС", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ стверджують, що судове рішення Печерський райсуд ухвалив "із порушенням підсудності", без участі прокурора САП, текст вказаної ухвали до САП не надходив, його не має також і в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Разом із тим, відомо, що матеріали справи вже скеровані до Київського апеляційного суду, а запитувану ухвалу всупереч закону видано представнику Офісу Генерального прокурора, який не може брати участь у процесуальних діях", - стверджують у НАБУ.

Зазначається, що прокурори САП оскаржили рішення до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (який має право розглядати справи щодо топкорупції), і справу вже призначено до апеляційного розгляду.

У НАБУ заявили, що "такі рішення суду, як і виконання його керівництвом Генпрокуратури, є незаконними, оскільки закон прямо забороняє передавати справи НАБУ до інших органів досудового розслідування".

Своєю чергою, в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) заявили: "З огляду на викладене вбачається зацікавленість окремих адвокатів, підозрюваних та суду реалізувати вже відпрацьовану в інших резонансних справах схему із незаконної передачі кримінальних проваджень, віднесених до виключної підслідності Національного антикорупційного бюро України, до інших правоохоронних органів".

У САП уточнили, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершено ще 1 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, 12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 5 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ. Злочевського підозрюють у привласненні, розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ), відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 ККУ), так звана "Справа Бурісми".

Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 5 млн дол.

10 серпня Злочевського оголосили у розшук.