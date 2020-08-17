Суд заочно заарештував ексміністра екології Злочевського

Колишньому міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент агентства.

"Буквально перед пресконференцією мені прокурор доповів, що суд обрав заочно запобіжний захід - тримання під вартою - нашому фігуранту. Це додаткова інформація до оголошення у розшук. Тому там слідство триває і я впевнений, що ми цю справу закінчимо в рамках строків досудового розслідування, оскільки докази зібрані належним чином", - заявив він.

Як повідомлялось, у липня ексміністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському оголосили підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 6 млн дол.

12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 6 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження за підозрою Злочевського, яке восени 2019 року Генеральна прокуратура передала до Національного бюро за підслідністю.

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Серед затриманих осіб - перший заступник начальника ГУ ДПС у м. Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Віктора Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді Миколи Азарова з липня 2010 року до квітня 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні.

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Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

10 серпня 2020 року стало відомо, що НАБУ знову оголосило Злочевського у розшук. Відповідна інформація оприлюднена на сайті МВС.