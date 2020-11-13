Хабар для НАБУ і САП: суд відмовився зменшити заставу для довіреної особи Злочевського

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ВАКС у Фейсбуці.

«У четвер слідча суддя Вищого антикорупційного суду відмовила у задоволенні клопотання захисника колишньої керівниці організаційно-розподільного департаменту Державної фіскальної служби щодо зменшення розміру запобіжного заходу у вигляді застави. Захисник підозрюваної клопотав про зменшення суми застави зі 120 024 200 грн до 40 000 779 грн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

У суді нагадали, що правоохоронці затримали трьох осіб, у тому числі і цю екскерівницю департаменту ДФС, за підозрою у спробі підкупу керівників НАБУ та САП за те, щоб вони закрили кримінальне провадження, в якому повідомлено про підозру ексміністру екології, і сума неправомірної вигоди за закриття цього кримінального провадження становила 6 млн дол.

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Як повідомлялося, 12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати 6 млн дол. хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ.

Серед затриманих осіб — перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича, та колишній керівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

Особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі 6 млн дол.

10 серпня Злочевського оголосили у розшук.