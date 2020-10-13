САП оскаржує ухвалу суду про закриття справи Злочевського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила ухвалу Печерського райсуду Києва про зобов’язання закрити кримінальне провадження щодо ексміністра екології і природних ресурсів Миколи Злочевського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці відомства у Фейсбуці.

“13 жовтня 2020 року Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Офісу Генерального прокурора оскаржено рішення Печерського районного суду м. Києва щодо зобов’язання Генерального прокурора закрити справу стосовно колишнього міністра екології”, - йдеться у повідомленні.

Скаргу направлено до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що рішення Печерського райсуду не надходило ні до Офісу Генпрокурора, ні до САП, а про його існування стало відомо 12 жовтня за результатом моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень.

У САП зауважили, що оскільки справу розслідує НАБУ, рішення стосовно її закриття має ухвалювати Вищий антикорупційний суд.

“Розглянувши таку скаргу, слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва вийшла за межі своїх дискреційних повноважень та фактично перейняла на себе повноваження Генерального прокурора та інших уповноважених осіб Офісу Генерального прокурора і прийняла рішення за клопотанням адвоката, раніше адресованим Офісу Генерального прокурора, при цьому навіть не досліджуючи матеріали кримінального провадження та без виклику уповноваженого прокурора в судове засідання”, - наголошують у відомстві.

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Зазначається, що САП подала скаргу до Вищої ради правосуддя про вчинення дисциплінарного проступку слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва за наслідками безпідставного прийняття до розгляду скарги адвоката та прийняття зазначеної ухвали.

Як повідомляв Укрінформ, суддя Печерського райсуду Ірина Литвин 1 жовтня прийняла ухвалу, якою було зобов’язано прокурора закрити справу щодо Миколи Злочевського від 17 листопада 2014 року щодо розкрадання стабілізаційного кредиту Нацбанку, виділеного «Реал-банку».

12 червня 2020 року детективи НАБУ затримали групу осіб, які намагалися передати $6 мільйонів хабаря керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження проти ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, яке восени 2019 року Генпрокуратура передала до НАБУ.

1 липня Злочевському повідомлено про підозру в організації надання хабаря керівникам САП і НАБУ у розмірі $6 мільйонів.

10 серпня його оголосили у розшук.

Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.