Офіс генпрокурора оскаржить ухвалу суду щодо закриття «справи Злочевського»

Офіс генерального прокурора планує оскаржити ухвалу Печерського районного суду міста Києва про зобов’язання закрити справу щодо ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

«Після надходження ухвали вона буде оскаржена в апеляційному порядку у зв’язку з тим, що під час розгляду справи слідчий суддя вийшов за межі наданих йому процесуальних повноважень», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, Печерським районним судом міста Києва 1 жовтня 2020 року винесено ухвалу, згідно з якою генерального прокурора зобов’язано розглянути клопотання адвоката в межах кримінального провадження стосовно ексміністра екології та природних ресурсів України та за результатами розгляду скасувати постанову детектива Національного антикорупційного бюро України про відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Також ухвалою зобов’язано прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, вжити заходів щодо його закриття.

«На цей час вказане рішення суду до Офісу генерального прокурора не надходило, про його існування стало відомо 12 жовтня 2020 року за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень», - інформують в Офісі генпрокурора.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва зобов’язав прокурора закрити справу щодо ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського від 17 листопада 2014 року щодо розкрадання стабілізаційного кредиту Нацбанку, виділеного «Реал-банку».

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Детективи НАБУ 12 червня цього року задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику САП Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи стосовно розкрадання стабілізаційного кредиту "Реал-банку".

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його у розшук. Восени 2016 року з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра. Інформація про припинення розшуку була внесена на підставі надісланої з Генпрокуратури постанови про скасування державного розшуку Злочевського.

Фото: comments.ua