Інтерпол тимчасово закрив доступ до інформації про розшук екссудді Чауса

В Інтерполі не зняли з розшуку колишнього українського суддю Миколи Чауса, а тимчасово закрили доступ до цієї інформації про розшук – на час розгляду клопотання цього екссудді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Нацполіція.

“За інформацією Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, повідомляємо: 17 січня 2020 року екссуддя звернувся до Комісії з контролю файлів Інтерполу (незалежного органу Інтерполу, створеного для розгляду звернень осіб, які оскаржують розшук або інші дії з використанням системи Інтерполу) із клопотанням про припинення розшуку. Відповідно до внутрішніх процедур оскарження рішень Інтерполу, на час розгляду звернення Комісія з 18 вересня 2020 року тимчасово призупинила доступ до інформації про розшук Миколи Чауса”, - йдеться у повідомленні.

Водночас у відомстві уточнюють, що інформація про оголошення Чауса в розшук розміщена на офіційному сайті МВС, і наголошують, що українські правоохоронці не припиняли розшук екссудді Чауса.

Раніше ЗМІ повідомляли, що колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус більше не перебуває в базі розшукуваних Інтерполом осіб.

Як повідомлялося, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Миколу Чауса на отриманні хабара в розмірі 150 тис. доларів.

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У вересні того ж року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус втік з України. Із 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року - вирішила звільнити його з посади судді.