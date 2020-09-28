На Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок - втрати бюджету на 17 мільйонів

На Львівщині викрито службових осіб митниці, які спільно із суб’єктами підприємницької діяльності та митними брокерами організували протиправну схему імпорту вантажних автомобілів на територію України, внаслідок чого бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

“Львівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зловживання владою та службовим становищем службовцями окремих митних постів Львівської митниці ДФС (ч. 2 ст. 364 КК України)”, - йдеться у повідомленні

На Львівській митниці викрили схему імпорту вантажівок

За даними слідства, службові особи митниці спільно із суб’єктами підприємницької діяльності та митними брокерами організували протиправну схему імпорту 37 вантажних автомобілів на територію України на суму близько 40 млн грн. Окремо ввозилися різні частини транспортних засобів: через одні митні пости заїжджали кузови, через інші під виглядом легкових авто – вантажівки. При цьому до внутрішніх баз даних Державної фіскальної служби України вносилися недостовірні відомості щодо їхніх реєстраційних номерів та VIN-кодів. Це дозволило протиправно ввезти автомобілі на митну територію України і надалі у понад 10 разів зменшити сплату обов’язкових митних платежів. Орієнтовно, таким чином бюджет недоотримав 17 млн грн податків та митних платежів.

28 вересня 2020 року під час обшуків правоохоронцями виявлено та вилучено документи, флешносії, чорнові записи та грошові кошти в сумі понад 1 млн грн.

Наразі на 37 вантажних автомобілів судом накладено арешт із забороною ними розпоряджатися.