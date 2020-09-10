Ситуація з оформленням вантажів на митниці покращується – експерти

Ситуація із масовою затримкою митного оформлення вантажів на Галицькій та Київській митницях вирішується, і більшість вантажів розблоковано.

Як передає Укрінформ, про це заявляє Європейська бізнес асоціація (ЄБА).

В асоціації констатують, що станом на 10 вересня після численних звернень, скарг з боку бізнесу та порушення питання з оформленням вантажів в органах влади більшість вантажів було розблоковано. Втім, значна кількість скарг від бізнесу щодо блокування митного оформлення вантажів ще залишається без відповіді. В ЄБА припускають, що покращення ситуації може мати тимчасовий характер та бути пов’язаним з ажіотажем, який викликала критика на усіх рівнях влади та в медіа.

У Європейській бізнес асоціація нагадали, що наприкінці минулого тижня почастішали звернення від компаній-членів ЄБА щодо ситуації з масовою затримкою митного оформлення вантажів на Галицькій та Київській митницях. Було заблоковано вантажі близько сотні компаній, у яких, в результаті сталися перебої з виробництвом чи постачанням сировини. Асоціація звернулась до Державної митної служби України з офіційним листом, де закликала врегулювати дану ситуацію. На початку цього тижня відбулась зустріч з т.в.о. голови Державної митної служби України Андрієм Павловським задля врегулювання даного питання. Він, стверджують у ЄБА, пообіцяв 9 вересня провести селекторну нараду задля його вирішення. Крім того, Асоціація передала керівництву Держмитслужби перелік проблемних кейсів задля оперативної реакції.

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Як повідомляв Укрінформ, Андрій Павловський заперечив саботаж митниці щодо пропуску вантажів на Галицькій та Київській митницях. За його словами, затримка вантажів часто зумовлена не ручним втручанням працівників митниці, а роботою автоматизованої системи.