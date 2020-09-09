Павловський заперечує саботаж митниці щодо пропуску вантажів

На кількох пунктах пропуску спостерігається незначна затримка вантажів, однак жодного саботажу з боку митних органів не відбувається.

Як передає Укрінформ, про це сказав в. о. голови Державної митної служби Андрій Павловський, повідомляє пресслужба відомства.

"Зараз ми спостерігаємо затримку вантажів на деяких митних пунктах. Але хочу зазначити, що жодного саботажу з боку митних органів не відбувається – йде робочий процес суто у правовому полі. Дійсно, тривалість митного оформлення може коливатися. Втім, це залежить від самого суб’єкта оформлення. Якщо до документів, змісту вантажу та його задекларованої вартості питань немає, то оформлення відбувається у найкоротші терміни. На сьогодні порушень законного періоду контролю (до 10 діб) на митницях ми не спостерігаємо", - зазначив Павловський.

За його словами, затримка вантажів часто зумовлена не ручним втручанням працівників митниці, а роботою автоматизованої системи.

"На шляху автоматизації та удосконалення митних правил і процедур ми йдемо до європейської практики — мінімізуємо людське втручання. Оцінюючи вартість вантажу, ми користуємося автоматизованою системою аналізу та управлінням ризиками (АСАУР). І якщо АСАУР виявляє занижену вартість, то автоматично зупиняє оформлення до повного з’ясування деталей та перевірки документів. Ця система перевіряє вантажі підприємств вибірково і працює абсолютно незаангажовано", — запевнив голова Держмитслужби.

Також Павловський зазначив, що компаніям, які не мають історії порушень, система надає статус «надійного суб'єкта».

"Це маркер того, що клієнт упродовж певного часу відповідає критеріям прозорості. І тоді його оформлення проходить максимально швидко. На нараді із Асоціаціями підприємців я акцентував: ми сприяємо бізнесу, який веде прозору діяльність і сплачує усі законні платежі до бюджету. Український чи будь-який інший бізнес, що дотримується всіх правил при оформленні вантажу, не має проблем на митниці", — підкреслив керівник Держмитслужби.

Як повідомлялося, у Європейській бізнес-асоціації заявили, що у період з 1 по 3 вересня 2020 року від бізнесу почали надходити скарги на затримки митного оформлення вантажів, пов’язані з контролем митної вартості товарів. Компанії - члени Асоціації інформували, що лише упродовж цього періоду на митних постах Галицької та Київської митниць затримувалося митне оформлення понад 150 вантажних автомобілів із товарами та сировиною. За отриманою інформацією, такі затримки пов’язані із контролем митної вартості товарів та її перевірки на рівні профільного департаменту центрального апарату Держмитслужби.