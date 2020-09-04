Митна служба заявляє, що її керівництву погрожують

Керівництво Державної митної служби отримує численні повідомлення з погрозами фізичною розправою і з цього приводу звернеться до правоохоронних органів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна митна служба у Фейсбуці.

"Останніми днями керівництво Державної митної служби отримує численні повідомлення з погрозами фізичною розправою. Усі зафіксовані факти будуть передані до правоохоронних органів. Ми вимагатимемо покарання для тих, хто ставить під загрозу безпеку наших колег та хоче обійти закон в інтересах власної кишені", - йдеться у повідомленні.

Також у ДМС наголошують, що керівництво робить все можливе, аби стабілізувати ситуацію, яку намагаються розхитати творці «сірих» схем.

"Разом із прямими погрозами в хід пішов саботаж. Ми фіксуємо спроби штучного затримання вантажів без належного оформлення. За ними стоять саме ті, хто зараз нервово шукає шляхів для незаконних «домовленостей» і особистих вигідних умов, що суперечать законодавству. Знайте: ваші очікування даремні! «Домовитися» не вийде!" - зауважують у ДМС.

Крім того, звертають увагу, що поки деякі «зацікавлені» особи гальмують митне оформлення - від їхніх дій страждає український бізнес та український споживач.

Зазначається, що державна митна служба прагне нульової толерантності до корупції і чим швидше це усвідомлять всі структури, які хочуть непрозорої роботи митниці, тим швидшим буде подолання Україною наслідків економічної кризи.

Водночас у ДМС не називають прізвищ та імен осіб, які здійснюють погрози.