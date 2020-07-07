Гуманітарка надходитиме швидше: в Україні запровадять е-обмін інформацією з митницею

Міністерство соціальної політики та Державна митна служба планують запровадити електронний обмін інформацією для пришвидшення проходження митного контролю вантажів із гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

”Для Мінсоцполітики є важливим, щоб люди, які потребують гуманітарної допомоги, могли її отримувати якнайшвидше”, - наголосив перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик.

За його словами, Міністерством соціальної політики спільно з представниками Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» розроблено проєкт постанови Кабінету міністрів «Деякі питання організації ведення Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги», яким, зокрема, передбачається створення єдиної інформаційної системи ведення Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги та реєстру вантажів (товарів), коштів, у тому числі в іноземній валюті, виконаних робіт, наданих послуг гуманітарною допомогою.

Як зазначається, на першому етапі Державним підприємством «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України» проведено роботи щодо завантаження даних Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги до автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.