Мінсоцполітики запевняє, що суттєвого підвищення рівня бідності у 2020 році не буде

За підсумками 2020 року рівень бідності (за критерієм витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму) в Україні зросте до 45%, що на 6,5 відс. пункту вище значення 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Згідно з прогнозом Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України за підсумками 2019 року рівень бідності (за критерієм витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму) очікується на рівні 38,5 %, що на 4,7 відс. пункту нижче значення 2018 року, а за підсумками 2020 року рівень бідності зросте до 45 %, що на 6,5 відс. пункту вище значення 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Відтак згідно з даними міністерства, впродовж останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід із кризи, і "мала реальні шанси досягти за рівнем бідності значення 2008 року (періоду до фінансово-економічної кризи)". Рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму) знизився з 58,6 % у 2016 році до 43,2 % у 2018 році.

Моніторинг показників бідності за даними 9 місяців 2019 року також свідчить про позитивну динаміку щодо зниження рівня бідності в Україні. Так, рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати нижче фактичного прожиткового мінімуму) за 9 місяців 2019 року зменшився і становив 41,4 % проти 45,0 % у відповідному періоді 2018 року. "Таким чином повідомлення у ЗМІ про «різке зростання рівня бідності з 27,2% до 43,6%» за даними ЮНІСЕФ є некоректні та потребують уточнення", - зазначають у міністерстві.

Як повідомляли деякі ЗМІ, нещодавно експерти з ЮНІСЕФ (дитячий фонд ООН) опублікували звіт, у якому спрогнозували, що рівень бідності в Україні у результаті пандемії COVID-19 за менш загрозливим за абсолютним критерієм зросте до 43,6%, а за більш загрозливим сценарієм - до 50,8%.