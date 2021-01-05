НАБУ викликає ексдепутата Кононенка на допит
Відповідна повістка оприлюднена на сайті відомства, передає Укрінформ.
Зазначається, що детективи Головного підрозділу детективів НАБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000182 від 02.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ.
“З огляду на попередні неявки без поважних причин на виклики публікуємо повістку про виклик свідка у вказаному кримінальному провадженні Кононенка Ігоря Віталійовича, зареєстрованого за адресою: вул. Рейтарська, м.Київ, і який проживає за адресою: вул. Радіальна, м. Київ. Вам необхідно прибути 11.01.2021 на 10 год. 00 хв. до старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Коцюби Олега Павловича за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для участі в проведенні допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 52018000000000182 від 02.03.2018”, - йдеться у повідомленні.
За даними ЗМІ, йдеться про справу про видання за заниженою вартістю спеціального дозволу на користування державними надрами у Полтавській області фірмою "Аркона Газ-Енергія".
Раніше ЗМІ повідомляли, що у серпні 2020 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозри шести особам, нібито причетним до видачі за заниженою вартістю спеціального дозволу на видобуток газу фірмі "Аркона Газ-Енергія".
Ігор Кононенко - народний депутат України восьмого скликання, у попередньому парламенті був першим заступником голови фракції "Блок Петра Порошенка".